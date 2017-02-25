На границе с Молдовой пограничники обнаружили более 1 кг золота в банке из-под кофе
Золотые изделия намеревались ввезти в Украину.
Золотые изделия намеревались ввезти в Украину.
На границе с Молдовой пограничники обнаружили 1,2 кг золота, которое пытались ввезти в Украину, в банке
Как сообщает
Пограничники решили более тщательно осмотреть машину, в результате чего между сиденьем было найдено металлическую банку
В настоящее время продолжаются дальнейшие процессуальные действия, а выявленные украшения будут направлены на экспертизу.