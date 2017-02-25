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22:22 (мск), источник: 112.ua

На границе с Молдовой пограничники обнаружили более 1 кг золота в банке из-под кофе

Золотые изделия намеревались ввезти в Украину.

Источник: 112.ua

На границе с Молдовой пограничники обнаружили 1,2 кг золота, которое пытались ввезти в Украину, в банке из-под кофе. Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Как сообщает пресс-служба, в пункте пропуска «Тимково» пограничники заметили, что водитель автомобиля Fiat, который ехал из Молдовы в Украину, и выбрал для пересечения границы «зеленый коридор», заметно волновался.

Пограничники решили более тщательно осмотреть машину, в результате чего между сиденьем было найдено металлическую банку из-под кофе и пакетики, в которых находились изделия из металла желтого цвета весом около 1270 грамм. Часть изделий были с бирками свидетельствующими о принадлежности к ювелирным золотым украшениям 585 пробы. Водитель и пассажир пытаются отрицать свое отношение к найденным вещам.

В настоящее время продолжаются дальнейшие процессуальные действия, а выявленные украшения будут направлены на экспертизу.

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