Новорожденную девочку в крови нашли возле банкомата в Шымкенте

Новорожденную девочку нашли утром в субботу на улице Гагарина в Шымкенте. Ребенок лежал возле здания медицинского центра «Дау-мед» между банкоматом и мусорным баком.

«Малышка была в крови и даже с детским местом. То есть неизвестная женщина родила кроху прямо на улице и потом сбежала, — сообщает телеканал TVK.

Медики частного центра немедленно вызвали скорую и полицию, а тем временем пытались привести в чувство ребенка. На углу возле медцентра остались лужи крови.

Найденную девочку госпитализировали в реанимацию областного перинатального центра № 2. Сейчас по информации медиков, она в тяжелом состоянии. В пресс-службе управления здравоохранения подтвердили, что в роддом привезли малыша, найденного на улице. Кювез с ребенком показали через дверь реанимации.

По данному факту Абайское РОВД зарегистрировало уголовное дело по статье «Оставление в опасности». Полицейские изъяли видеозаписи с камер наблюдения, но нашли ли маму девочки пока неизвестно.