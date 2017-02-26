В частном доме Одесской обл. пограничники изъяли 240 литров алкоголя и более 3 тыс. пачек сигарет

В частном доме Одесской области сотрудники Южного регионального управления Госпогранслужбы изъяли 240 литров незаконно изготовленного алкоголя и 3,5 тыс. пачек сигарет. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Информацию о хранении большого количества незаконно изготовленных алкогольных напитков и сигарет пограничники получили заранее, и в ходе проверки было установлено, что они накапливаются в одном из частных домов Одесской области.

В связи с этим было направлено уведомление об обнаружении уголовного преступления по ч. 3 ст. 204 УК Украины, а данные были приобщены к уголовному производству, учтенного в ЕРДР.

После получения постановления суда межведомственная группа провела обыск частного дома и обнаружила 240 литров незаконно изготовленных алкогольных напитков ориентировочной стоимостью 24 тыс. гривен, а также 3550 пачек сигарет различных марок на сумму более 100 тыс. гривен.

Обнаруженные сигареты и водочные напитки изъяты. Продолжается проверка.