В Германии скончался один из пострадавших после наезда грузовика на людей

Отмечается, что мужчина скончался от полученных травм в больнице, ему было 73 года. По данным полиции, мужчина был гражданином ФРГ.

Полиция не нашла признаков теракта в наезде водителя на людей в Гейдельберге

Двое других пострадавших — 32-летний гражданин Австрии и 29-летняя гражданка Боснии и Герцеговины после оказания медицинской помощи отпущены домой.

Ранее в субботу около 16.00 (18.00 мск) вооруженный ножом водитель совершил наезд на прохожих в немецком Гейдельберге, три человека пострадали, полицейские ранили злоумышленника, сообщил в субботу телеканал N24 со ссылкой на представителя полиции.

Водитель пытался скрыться с места происшествия. В настоящее время он находится в больнице. Причины случившегося пока неясны. Полиция утверждает, что подозреваемый был остановлен в 150 метрах от места происшествия. Черный автомобиль марки Opel находился на площади Бисмаркплац, на въезде в пешеходную зону в центре города.

Ранее полиция заявила, что пока нет доказательств, что произошедшее является терактом.