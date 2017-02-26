В центре Брюсселя концертный зал эвакуировали из-за сообщений о бомбе
Концертный зал Ancienne Belgique, расположенный в центре Брюсселя на бульваре Анспах был эвакуирован
Концертный зал Ancienne Belgique, расположенный в центре Брюсселя на бульваре Анспах был эвакуирован
Всего было эвакуировано около 1 тыс. человек. Эвакуация началась в 21:00 по местному времени перед началом концерта певицы Jain.
По словам
Посетителей пускают небольшими группами по 10 человек, на входе их обыскивают, отмечает RTBF.