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00:52 (мск), источник: РБК

В центре Брюсселя концертный зал эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Концертный зал Ancienne Belgique, расположенный в центре Брюсселя на бульваре Анспах был эвакуирован из-за сообщений о бомбе, сообщает телеканал RTBF.

Источник: Reuters

Всего было эвакуировано около 1 тыс. человек. Эвакуация началась в 21:00 по местному времени перед началом концерта певицы Jain.

По словам пресс-секретаря полиции, в 20:30 в полицейский участок недалеко от Гран-Плас, пришли люди, сообщившие, что слышали разговоры, будто концертный зал «должен взорваться».

В концертный зал для осмотра приезжала группа кинологов, однако уже к 22:00 в полиции заявили, что зал снова откроют и выступление Jain состоится

Посетителей пускают небольшими группами по 10 человек, на входе их обыскивают, отмечает RTBF.

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