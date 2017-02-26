В центре Брюсселя концертный зал эвакуировали из-за сообщений о бомбе

Всего было эвакуировано около 1 тыс. человек. Эвакуация началась в 21:00 по местному времени перед началом концерта певицы Jain.

По словам пресс-секретаря полиции, в 20:30 в полицейский участок недалеко от Гран-Плас, пришли люди, сообщившие, что слышали разговоры, будто концертный зал «должен взорваться».