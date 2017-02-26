Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Лаврова возмутило произошедшее на встрече с госсекретарем США
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Фадеев комментирует побег Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10«День без иммигрантов»
8«Лучше быть мертвым, чем крутым»
11«Люди способны на все, главное говорить им, что они на это способны»
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
07:18 (мск), источник: Tengrinews

В Казахстане выявили новую схему отъема бизнеса

В Казахстане превращается в тенденцию новый метод отъема бизнеса. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов, сообщает abctv.kz.

Источник: Tengrinews

«То есть продают сначала 51 процент (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять. После этого появляется какая-то фирма-прокладка, начинают ограничивать объем. Затем говорят: а у нас в тендере этого не сказано. Но есть же план, годовой бюджет, где предусмотрено это все. Нет, начинают откладывать, загоняют покупателя в угол. Приходит компания-прокладка и говорит: мы тебя спасем, давай продай нам. Он вынужден и продает. В основном это касается производственных предприятий. Идет какая-то тенденция в стране. Что вызывает опасения. Этого не должно быть», — сообщил он на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

Бизнес-омбудсмен призвал генеральную прокуратуру и агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции обратить внимание на ситуацию.

«Может, не надо по 51 проценту акций выставлять? Может, на все 100 процентов акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51 процент акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49 процентная доля где? Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100 процентов. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51 процент), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться. А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить», — сказал Палымбетов.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе, позволит внедрение анализа деятельности компаний после их приватизации.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Восточно-Казахстанской области пропал вертолет
Трамп заявил, что уменьшил госдолг США на 12 миллиардов долларов
Более 50 человек пострадали при наезде машины в Новом Орлеане
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия Ким Чен Нама
Один из пострадавших после наезда машины в Германии скончался
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
Де Мистура: теракт в Хомсе — попытка сорвать мирные переговоры
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Спорт
Вот и будущий Шипулин. Россия побеждает на чемпионате мира На первенстве мира Малиновский и Стрельцов делают победный дубль, Халили удивляет чистым английским, а юниорки — стрельбой «по воробьям»
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь