В Казахстане выявили новую схему отъема бизнеса

«То есть продают сначала 51 процент (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять. После этого появляется какая-то фирма-прокладка, начинают ограничивать объем. Затем говорят: а у нас в тендере этого не сказано. Но есть же план, годовой бюджет, где предусмотрено это все. Нет, начинают откладывать, загоняют покупателя в угол. Приходит компания-прокладка и говорит: мы тебя спасем, давай продай нам. Он вынужден и продает. В основном это касается производственных предприятий. Идет какая-то тенденция в стране. Что вызывает опасения. Этого не должно быть», — сообщил он на заседании совета по защите прав предпринимателей и противодействию коррупции НПП «Атамекен».

Бизнес-омбудсмен призвал генеральную прокуратуру и агентство по делам государственной службы и противодействию коррупции обратить внимание на ситуацию.

«Может, не надо по 51 проценту акций выставлять? Может, на все 100 процентов акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51 процент акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49 процентная доля где? Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100 процентов. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51 процент), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться. А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить», — сказал Палымбетов.

По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе, позволит внедрение анализа деятельности компаний после их приватизации.