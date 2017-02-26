В Казахстане выявили новую схему отъема бизнеса
В Казахстане превращается в тенденцию новый метод отъема бизнеса. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов, сообщает abctv.kz.
В Казахстане превращается в тенденцию новый метод отъема бизнеса. Об этом заявил уполномоченный по защите прав предпринимателей Болат Палымбетов, сообщает abctv.kz.
«То есть продают сначала 51 процент (госкомпании). Затем говорят: первый год мы тебе все объемы дадим, не переживай, потому что надо план выполнять. После этого появляется
«Может, не надо по 51 проценту акций выставлять? Может, на все 100 процентов акций госкомпаний продавать. Потому что это уже явно начало вырисовываться в процессе приватизации. 51 процент акций госкомпании продали, забыли про нее, и уже пишут в плане, что приватизация состоялась. А оставшаяся 49 процентная доля где? Если это предприятие не нужно, если у вас споры, продайте все 100 процентов. Пусть сама на этом рынке выживает. Когда же продается этот процент (51 процент), любой бизнесмен рассчитывает, что он будет совместно с ним двигаться. А его берут только для того, чтобы исполнить план приватизации, а потом его аккуратненько выдавить», — сказал Палымбетов.
По мнению уполномоченного по защите прав предпринимателей, уберечь от рейдерства фирмы, купившие доли в госсекторе, позволит внедрение анализа деятельности компаний после их приватизации.