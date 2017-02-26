Около шести тысяч челябинцев остались без электроснабжения ночью 26 февраля
В Челябинске около шести тысяч человек остались без электроснабжения
В Челябинске около шести тысяч человек остались без электроснабжения
Инцидент произошел 26 февраля в 00.55 часа.
Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в филиале ОАО «МРСК Урала» — «Челябэнерго», отключение произошло
Специалисты Челябинских городских электрических сетей Челябэнерго оперативно и в кратчайшие сроки провели необходимые переключения и возобновили подачу электроэнергии потребителям. На восстановление электроснабжения ушло 40 минут.
Для расследования данного инцидента создана комиссия, в которую вошли представители «Челябэнерго».