Около шести тысяч челябинцев остались без электроснабжения ночью 26 февраля

Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»

Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"