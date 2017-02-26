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07:36 (мск), источник: УНИАН

Донецкая фильтровальная станция предположительно повреждена обстрелом из миномета — ОБСЕ

Донецкая фильтровальная станция была повреждена, предположительно, в результате обстрела из минометов 82-мм калибра. Об этом сообщают представители миссии ОБСЕ в своем отчете, опубликованном на сайте организации.

Источник: УНИАН

В целом, наблюдатели обнаружили четыре повреждения, из которых три на территории самой станции и одно вне ее. Было зафиксировано повреждение крыши склада, на котором хранится хлор.

В отчете отмечается, что исследование проводилось с помощью беспилотника, поскольку наблюдатели не получили гарантий безопасности для посещения объекта. В ОБСЕ допускают, что часть прилегающих к нему территорий может быть заминирована.

Беспилотник СММ ОБСЕ зафиксировал автобус и три гражданских автомобиля, которые выехали из ворот станции.

Трехсторонняя контактная группа призвала ОРДО обеспечить режим тишины для проведения ремонтных работ на Донецкой фильтровальной станции, из-за повреждения которой тысячи людей остались без воды.

Трехсторонняя контактная группа также призвала ОРДО провести расследование инцидентов, связанных с обстрелом безоружного патруля СММ ОБСЕ.

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Донецкая фильтровальная станция предположительно повреждена обстрелом из миномета – ОБСЕ
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