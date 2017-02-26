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05:51 (мск), источник: РИА Новости

Более 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. По меньшей мере 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу людей, смотревших парад в американском городе Новый Орлеан в штате Луизиана, сообщает газета Mirror.

Источник: AP 2017

Ранее представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

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«По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически», — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

По словам представителей местных властей, водитель автомобиля находился в состоянии интоксикации.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщило, что предполагаемый виновник наезда на людей находится под стражей, он не подозревается в совершении теракта.

Комментарии
3
дядя Коля
Согласен !
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Эдуард Иванов
Или перевод-дрянь, иои газета Mirror-фуфло. Написать про раненых людей "десяток", это высшее мастерство в печатном деле. Может раненые были неграми, а написавший-потомок плантаторов?
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ЯГУАР
Виновные в этом безобразии АБ, Пацак, Мехтиев, Антошкин!
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