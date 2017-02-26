Более 50 человек пострадали при наезде автомобиля на толпу в Новом Орлеане

Ранее представитель полиции города сообщила о 12 пострадавших, которые находятся в критическом состоянии.

СМИ: в Новом Орлеане автомобиль въехал в толпу людей на параде

«По меньшей мере 50 людей были ранены, десяток из них критически», — говорится в сообщении издания.

Инцидент произошел в субботу вечером в центре города во время праздничного парадного шествия Krewe of Endymion.

По данным местного телеканала WWL-TV, госпитализированы 21 человек, еще семь пострадавших отказались от госпитализации, самому юному из пострадавших три-четыре года. Телеканал отмечает, что пострадавших госпитализировали в семь различных медучреждений.

По словам представителей местных властей, водитель автомобиля находился в состоянии интоксикации.

Агентство Ассошиэйтед Пресс в свою очередь сообщило, что предполагаемый виновник наезда на людей находится под стражей, он не подозревается в совершении теракта.