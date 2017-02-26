В центре Алматы виновник серьезного ДТП попытался сбежать

Инцидент произошел на улице Сейфулина, не доезжая проспекта Рыскулова, возле АЗС «Агатай».

Со слов водителя, который ехал за рулем Nissan Terrano II на север, машина виновника неожиданно вылетела на встречную полосу.

После удара его авто развернуло на 90 градусов, а Mercedes, проехав около 30 метров, перескочил бордюр и остановился.

«По правилам дорожного движения я знаю, что, проезжая у автобусной остановки, нужно сбавлять скорость, тем более здесь стоит знак. В момент столкновения моя скорость была 40 километров в час. Представляете, что было бы, если бы я не сбавил скорость?» — сказал водитель внедорожника.

Стоит отметить работу местного участкового. Ведь если бы не он, водителю автомашины Mercedes удалось бы скрыться с места ДТП.