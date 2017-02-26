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07:11 (мск), источник: Nur.kz

В центре Алматы виновник серьезного ДТП попытался сбежать

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло в Алматы. Виновник аварии пытался скрыться с места ДТП, сообщает Patrul.kz.

Инцидент произошел на улице Сейфулина, не доезжая проспекта Рыскулова, возле АЗС «Агатай».

Со слов водителя, который ехал за рулем Nissan Terrano II на север, машина виновника неожиданно вылетела на встречную полосу.

После удара его авто развернуло на 90 градусов, а Mercedes, проехав около 30 метров, перескочил бордюр и остановился.

«По правилам дорожного движения я знаю, что, проезжая у автобусной остановки, нужно сбавлять скорость, тем более здесь стоит знак. В момент столкновения моя скорость была 40 километров в час. Представляете, что было бы, если бы я не сбавил скорость?» — сказал водитель внедорожника.

Стоит отметить работу местного участкового. Ведь если бы не он, водителю автомашины Mercedes удалось бы скрыться с места ДТП.

На место аварии приехали сотрудники дорожно-патрульной полиции и сейчас идет выяснение обстоятельств. Водитель немецкого автомобиля направлен на освидетельствование.

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