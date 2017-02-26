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10:28 (мск), источник: АиФ Красноярск

Иномарка повисла на бордюре при въезде на Коммунальный мост в Красноярске

Через два часа автомобиль с номерами Владимирской области был снят и уехал по своим делам.

Автомобиль Daewoo попал в необычное ДТП накануне днём. Иномарка повисла на бордюре Коммунального моста в Красноярске. Фотографии инцидента очевидцы разместили в социальной сети.

Авария произошла при въезде на Коммунальный мост со стороны левого берега. По свидетельству очевидцев, иномарка повернула с улицы Дубровинского, но какой-то автомобиль «прижал» её к бордюру. В результате Daewoo заехал правыми колёсами на бордюр и повис. Через два часа автомобиль был снят и уехал по своим делам.

Судя по номерным знакам, машина попала в Красноярский край из Владимирской области. В ГИБДД сообщения о ЧП не поступало, это говорит о том, что никто не пострадал.

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