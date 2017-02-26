Иномарка повисла на бордюре при въезде на Коммунальный мост в Красноярске
Через два часа автомобиль с номерами Владимирской области был снят и уехал по своим делам.
Через два часа автомобиль с номерами Владимирской области был снят и уехал по своим делам.
Автомобиль Daewoo попал в необычное ДТП накануне днём. Иномарка повисла на бордюре Коммунального моста в Красноярске. Фотографии инцидента очевидцы разместили в социальной сети.
Авария произошла при въезде на Коммунальный мост со стороны левого берега. По свидетельству очевидцев, иномарка повернула с улицы Дубровинского, но
Судя по номерным знакам, машина попала в Красноярский край из Владимирской области. В ГИБДД сообщения о ЧП не поступало, это говорит о том, что никто не пострадал.