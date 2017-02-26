Иностранные СМИ сообщают о вспышке туберкулеза в Казахстане

Всего на данный момент заразились более 60 пациентов, у большинства из них открытая форма заболевания.

Отмечается, что ситуацию усугубил тот факт, что врачи диспансера долгое время пытались скрывать от общественности вспышку эпидемии.

Как заявили на брифинге представители администрации и Минздрава, борьбу с туберкулезом в диспансере начали еще 1 февраля с привлечением специалистов Национального НИИ фтизиопульмонологии. Эксперты НИИ выяснили, что пациентов в январе текущего года заразила одна из больных с запущенной формой туберкулеза.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов объявил журналистам, что все руководство диспансера уволено, а пациенты и сотрудники проверены, уход за больными поставлен на контроль.

В настоящий момент, по данным Минздрава, в Туркестанском психоневрологическом диспансере проходят лечение 502 человека.