Иностранные СМИ сообщают о вспышке туберкулеза в Казахстане
Жертвами эпидемии туберкулеза в психоневрологическом диспансере города Туркестан на юге Казахстана стали уже три человека, передает Fergana News.
Жертвами эпидемии туберкулеза в психоневрологическом диспансере города Туркестан на юге Казахстана стали уже три человека, передает Fergana News.
Всего на данный момент заразились более 60 пациентов, у большинства из них открытая форма заболевания.
Отмечается, что ситуацию усугубил тот факт, что врачи диспансера долгое время пытались скрывать от общественности вспышку эпидемии.
Как заявили на брифинге представители администрации и Минздрава, борьбу с туберкулезом в диспансере начали еще 1 февраля с привлечением специалистов Национального НИИ фтизиопульмонологии. Эксперты НИИ выяснили, что пациентов в январе текущего года заразила одна из больных с запущенной формой туберкулеза.
Министр здравоохранения Елжан Биртанов объявил журналистам, что все руководство диспансера уволено, а пациенты и сотрудники проверены, уход за больными поставлен на контроль.
В настоящий момент, по данным Минздрава, в Туркестанском психоневрологическом диспансере проходят лечение 502 человека.
В социальных сетях ранее появлялись сообщения о серьезных нарушениях содержания больных в диспансере. Наиболее скандальное из них было опубликовано в Instagram в октябре 2016 года жительницей Туркестана Лаурой Сардабековой. Посетив диспансер, где лечился от эпилепсии ее сын, она пришла в ужас. По ее словам, за пациентами никто не ухаживал, некоторые больные ходили без одежды, в качестве еды предлагались