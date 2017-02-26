Пропавшего пассажира междугороднего автобуса ищут хабаровские спасатели

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Сергея Кузнецова, пассажира автобуса, следовавшего из Дальнегорска в Хабаровск, ищут родственники, полицейские и добровольцы хабаровского поисково-спасательного отряда. Мужчина должен был еще 20 февраля заступить на вахту в столице Дальнего Востока, но уже неделю о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ориентировка с информацией о пропавшем человеке появилась в группе хабаровского поисково-спасательного отряда «Восток» социальной сети «Одноклассники».