Пропавшего пассажира междугороднего автобуса ищут хабаровские спасатели
Мужчина уже неделю не выходит на связь со своими родными.
Мужчина уже неделю не выходит на связь со своими родными.
Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.
Сергея Кузнецова, пассажира автобуса, следовавшего из Дальнегорска в Хабаровск, ищут родственники, полицейские и добровольцы хабаровского
Ориентировка с информацией о пропавшем человеке появилась в группе хабаровского
— Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Однако есть информация, что полицейским, возможно,