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10:21 (мск), источник: AmurMedia.ru

Пропавшего пассажира междугороднего автобуса ищут хабаровские спасатели

Мужчина уже неделю не выходит на связь со своими родными.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 26 февраля, AmurMedia.

Сергея Кузнецова, пассажира автобуса, следовавшего из Дальнегорска в Хабаровск, ищут родственники, полицейские и добровольцы хабаровского поисково-спасательного отряда. Мужчина должен был еще 20 февраля заступить на вахту в столице Дальнего Востока, но уже неделю о его местонахождении ничего неизвестно, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Ориентировка с информацией о пропавшем человеке появилась в группе хабаровского поисково-спасательного отряда «Восток» социальной сети «Одноклассники».

— Поиски пропавшего мужчины продолжаются. Однако есть информация, что полицейским, возможно, все-таки удалось выйти на след Сергея. Правоохранителям поступил сигнал, что с банковской карты пропавшего были сняты деньги. Видимо, мужчина что-то купил и воспользовался безналичным расчетом. Все обстоятельства произошедшего сейчас выясняет полиция, — сообщил представитель ХРОО ПСО «Восток».

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