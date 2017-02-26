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07:04 (мск), источник: Informburo.kz

Переставший выходить на связь вертолёт ищут спасатели ВКО

На поиски пропавшего вертолёта отправился ещё один борт, а также отряды спасателей.

Источник: Informburo.kz

Вертолет перестал выходить на связь во время полёта в Аягозском районе ВКО 25 февраля, сообщает ustinka.kz. На его поиски были направлены местные жители и вертолёт из Усть-Каменогорска, который вылетел 26 февраля.

Также в район Аягоза выехали спасатели ВРАОСО на спецтехнике высокой проходимости — автомобилях Марши.

Сообщается, что пропавший вертолёт — частный. Сколько людей находится на его борту — неизвестно. По мнению спасателей, есть шансы, что вертолёт цел и люди живы именно потому, что вертолет частный и мог совершить незапланированную посадку. В районе его полёта много мест, где отсутствует связь. Поиски продолжаются.

Издание ustinka.kz напоминает, что 10 лет назад в ВКО потерпел крушение вертолёт санавиации МИ-8. Он перестал выходить на связь, а на следующий день обломки самолета были обнаружены на территории 800 квадратных метров в одном километре от села Маканчи Урджарского района. На борту находились восемь человек — экипаж, больной подросток, два врача и два акима сельских округов. Все они погибли.

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