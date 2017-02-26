В горных районах ЮКО и Алматы возможен сход снежных лавин

«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей в период 26—27 февраля ожидается сход снежных лавин. Не рекомендуется выход на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин. Будьте осторожны в горах», — говорится в сообщении пресс-службы ДЧС Алматы.

В ДЧС Алматы напомнили, что до 27 февраля ограничен доступ посетителей на горнолыжный курорт «Шымбулак» и установлены блок-посты на автодорогах Медеу — Шымбулак, ГЭС-1 — БАО.