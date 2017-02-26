В горных районах ЮКО и Алматы возможен сход снежных лавин
В двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Tengirnews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
В двух регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение, передает корреспондент Tengirnews.kz со ссылкой на ДЧС Алматы.
«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской и
В ДЧС Алматы напомнили, что до 27 февраля ограничен доступ посетителей на горнолыжный курорт «Шымбулак» и установлены