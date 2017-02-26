Без вести пропавший студент насмерть замерз недалеко от станции Тельминка в Приангарье

Студент Иркутского национального исследовательского технического университета, который пропал 20 января, обнаружен замерзшим в лесополосе недалеко от станции Тельминка в Усольском районе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили ИА IrkutskMedia в ведомстве.

Напомним, студент ИРНИТУ Владимир И. ушел из общежития вуза, 20 января. В отдел полиции № 1 межмуниципального управления МВД «Иркутское» обратилась жительница Усолья-Сибирского. Она рассказала, что у ее сына отключен телефон, на связь не выходит. На поиски студента были ориентированы наружные службы полиции.