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10:41 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Без вести пропавший студент насмерть замерз недалеко от станции Тельминка в Приангарье

Полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.

Источник: IrkutskMedia.ru

Студент Иркутского национального исследовательского технического университета, который пропал 20 января, обнаружен замерзшим в лесополосе недалеко от станции Тельминка в Усольском районе. В настоящее время сотрудники полиции устанавливают обстоятельства случившегося, сообщили ИА IrkutskMedia в ведомстве.

Напомним, студент ИРНИТУ Владимир И. ушел из общежития вуза, 20 января. В отдел полиции № 1 межмуниципального управления МВД «Иркутское» обратилась жительница Усолья-Сибирского. Она рассказала, что у ее сына отключен телефон, на связь не выходит. На поиски студента были ориентированы наружные службы полиции.

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