Шымбулак закрыт из-за опасности схода лавин

«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской и Южно-Казахстанской областей 26—27 февраля ожидается сход снежных лавин», — предупреждают в ДЧС.

Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны из-за возможного провоцирования схода лавин.

В Казахстане с начала года произошло два случая схода лавин со смертельным исходом.

В первом случае — 7 февраля — при сходе лавины на Шымбулаке погиб российский судья Алексей Белослудцев, 1986 года рождения, приехавший для участия в Универсиаде. Он вместе с другом решил прокатиться по «дикому» склону в ущелье Чимбулачка, в результате его накрыло лавиной.