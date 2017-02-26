Шымбулак закрыт из-за опасности схода лавин
АСТАНА, 26 фев — Sputnik. До 27 февраля ограничен доступ посетителей на горнолыжный курорт «Шымбулак» в Алматы, на автодорогах Медеу — Шымбулак, ГЭС-1 — БАО установлены
АСТАНА, 26 фев — Sputnik. До 27 февраля ограничен доступ посетителей на горнолыжный курорт «Шымбулак» в Алматы, на автодорогах Медеу — Шымбулак, ГЭС-1 — БАО установлены
«В связи с выпадением значительных осадков и большой высотой снежного покрова в горных районах Алматинской и
Не рекомендуется выходить на крутые заснеженные склоны
В Казахстане с начала года произошло два случая схода лавин со смертельным исходом.
В первом случае — 7 февраля — при сходе лавины на Шымбулаке погиб российский судья Алексей Белослудцев, 1986 года рождения, приехавший для участия в Универсиаде. Он вместе с другом решил прокатиться по «дикому» склону в ущелье Чимбулачка, в результате его накрыло лавиной.
Семнадцатого февраля в Жамбылской области группа военнослужащих