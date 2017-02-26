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11:24 (мск), источник: АиФ Новосибирск

Под Новосибирском водитель Газели защитил мальчика от удара троса

Инцидент произошел на трассе «Сибирь».

В Новосибирской области мужчина спас ребенка от лопнувшего во время ДТП троса. Об этом сообщает группа «По пути с АСТ-54».

Женщина с мужем и сыном следовали на автомобиле из Новосибирска в Кемерово. Во время пути у автомобиля лопнуло колесо, из-за чего транспорт отбросило в сугроб. Через какое-то время остановился водитель на внедорожнике и выразил желание помочь попавшей в беду семье, однако у него не оказалось троса. Через некоторое время остановилась Газель, и водитель фургона выразил готовность помочь попавшим в беду путникам. При попытке вытащить угодивший в снег автомобиль на тросе, он оборвался и полетел в сторону ребенка. 5- летнего мальчика спас водитель Газели. Он схватил мальчика и развернулся спиной к летящему тросу, приняв удар на себя. Летящий на большой скорости торс рассек парню шею до крови. Застрявшую машину удалось вытащить из снежного заноса.

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