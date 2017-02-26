Следов метанола у отравившихся железногорцев на нашли

Следов бензола или метанола у железногорцев, отравившихся алкоголем, не обнаружили. Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по Красноярскому краю.

Напомним, утром 25 февраля около 8:40 в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в поселке Подгорный (ЗАТО Железногорск) в двухквартирном жилом доме произошло массовое отравление: скончалась 38-летняя женщина, еще четверо ее знакомых были доставлены в реанимационное отделение Железногорской городской больницы.

Сейчас с потерпевшими работают следователи. Известно, что все отравившиеся были людьми с «низким социальным статусом». В некоторых СМИ сообщалось о том, что пострадавшие якобы накануне употребляли самогон, приобретенный у незнакомого человека. Однако в полиции и следственном комитете эти данные пока официально не подтверждают.

Причина смерти женщины будет установлена после проведения биохимического и гистологического анализов.