Воспитатель детсада во время сончаса сломала ребенку ключицу
Мать ребенка отсудила компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Мать ребенка отсудила компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
В Манском районе воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу, укладывая его на бок во время тихого часа. Мать ребенка отсудила компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.
Как сообщила
В больнице ребенку диагностировали перелом ключицы со смещением, провели операцию и наложили гипсовый лангет. Почти 2 месяца
В возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления, хотя факт применения к ребенку физической силы и причинения вреда здоровью был установлен.
В декабре 2014 года воспитатель, проработавшая в детском саду два года, уволилась по собственному желанию. Однако сейчас она снова работает в прежней должности, но ребенок, как сообщила в суде мать,
Манский районный суд возложил на детский сад ответственность по возмещению морального вреда ребенку, постановив взыскать с учреждения 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и 11,1 тыс. рублей расходов на судмедэкспертизу.
Мать ребенка обратилась с апелляционной жалобой, прося увеличить сумму компенсации морального вреда. При этом помощник прокурора Манского района подал возражение на жалобу ввиду несостоятельности доводов истицы. Но проверив решение суда первой инстанции и обсудив доводы апелляционной жалобы, Красноярский краевой суд увеличил компенсацию морального вреда до 300 тыс. рублей. Судебное решение вступило в законную силу в феврале 2017 года.