Воспитатель детсада во время сончаса сломала ребенку ключицу

В Манском районе воспитатель детского сада сломала ребенку ключицу, укладывая его на бок во время тихого часа. Мать ребенка отсудила компенсацию морального вреда в размере 300 тыс. рублей.

Как сообщила пресс-секретарь Красноярского краевого суда Наталья Мишанина, инцидент произошел в ноябре 2014 года. Во время тихого часа 4-летний мальчик лежал в кровати на животе, а воспитатель группы требовала, чтобы он лег на бок. Мальчик не послушался, и педагог, подойдя к малышу, взяла его за плечи и резко повернула на правый бок. Примерно через 10 минут она услышала, что ребенок плачет, жалуясь на боль в плече. Воспитатель предположила, что причинила мальчику повреждения, и после тихого часа вызвала его родителей.

В больнице ребенку диагностировали перелом ключицы со смещением, провели операцию и наложили гипсовый лангет. Почти 2 месяца из-за боли и неудобств ребенок практически не спал по ночам, рассказала в суде мать, стал плаксивым и пугливым.

В возбуждении уголовного дела было отказано за отсутствием состава преступления, хотя факт применения к ребенку физической силы и причинения вреда здоровью был установлен.

В декабре 2014 года воспитатель, проработавшая в детском саду два года, уволилась по собственному желанию. Однако сейчас она снова работает в прежней должности, но ребенок, как сообщила в суде мать, из-за нее боится ходить в детский сад.

Манский районный суд возложил на детский сад ответственность по возмещению морального вреда ребенку, постановив взыскать с учреждения 200 тыс. рублей компенсации морального вреда и 11,1 тыс. рублей расходов на судмедэкспертизу.

Мать ребенка обратилась с апелляционной жалобой, прося увеличить сумму компенсации морального вреда. При этом помощник прокурора Манского района подал возражение на жалобу ввиду несостоятельности доводов истицы. Но проверив решение суда первой инстанции и обсудив доводы апелляционной жалобы, Красноярский краевой суд увеличил компенсацию морального вреда до 300 тыс. рублей. Судебное решение вступило в законную силу в феврале 2017 года.