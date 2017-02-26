Рано утром в Перми сгорел автомобиль

Автомобиль загорелся рано утром 26 февраля в Кировском районе Перми. Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю, сообщение поступило в 5:53 по местному времени с улицы Буксирная.

К месту вызова выехали пожарно-спасательные подразделения района, сотрудники полиции, медики скорой помощи.

Через 6 минут пожар уже был потушен. Салон автомобиля полностью выгорел. О пострадавших ничего не сообщается.

«Главное управление МЧС России по Пермскому краю напоминает: будьте внимательны и осторожны при обращении с огнем, соблюдайте все правила пожарной безопасности. В случае возникновения пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефону “01” или “112”, с сотового телефона звонить “101” (при этом необходимо назвать адрес объекта, место возникновения пожара, а также сообщить свою фамилию)», — говорится в официальном сообщении МЧС.