Под Уфой женщину сбили сразу две машины

Около 22.00 в воскресенье на 8 километре дороги Дема — Затон внедорожник Mercedes GLK под управлением 58-летнего уфимца сбил женщину-пешехода.

Сразу после этого женщина попала под колеса Subaru. Пострадавшая погибла на месте.

«Авария произошла на неосвещенном участке», — говорится в сообщении ГИБДД.

По рассказу водителей, женщина находилась на проезжей части дороги. По факту аварии начата проверка.