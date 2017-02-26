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11:12 (мск), источник: PROUFU.ru

Под Уфой женщину сбили сразу две машины

В Уфимском районе под колесами машин погибла женщина.

Около 22.00 в воскресенье на 8 километре дороги Дема — Затон внедорожник Mercedes GLK под управлением 58-летнего уфимца сбил женщину-пешехода.

Сразу после этого женщина попала под колеса Subaru. Пострадавшая погибла на месте.

«Авария произошла на неосвещенном участке», — говорится в сообщении ГИБДД.

По рассказу водителей, женщина находилась на проезжей части дороги. По факту аварии начата проверка.

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