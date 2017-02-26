Под Уфой женщину сбили сразу две машины
В Уфимском районе под колесами машин погибла женщина.
В Уфимском районе под колесами машин погибла женщина.
Около 22.00 в воскресенье на 8 километре дороги Дема — Затон внедорожник Mercedes GLK под управлением 58-летнего уфимца сбил
Сразу после этого женщина попала под колеса Subaru. Пострадавшая погибла на месте.
«Авария произошла на неосвещенном участке», — говорится в сообщении ГИБДД.
По рассказу водителей, женщина находилась на проезжей части дороги. По факту аварии начата проверка.