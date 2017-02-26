Два пассажира такси с наркотиками задержаны в Приморье
У двух пассажиров такси обнаружен шприц и сверток с наркотическим веществом, об этом сообщает ИА «Дейта».
У двух пассажиров такси обнаружен шприц и сверток с наркотическим веществом, об этом сообщает ИА «Дейта».
Экипаж группы задержания отдела вневедомственной охраны по городу Уссурийску, находясь на маршруте патрулирования в селе Михайловка, на 641 км трассы
Как выяснилось в ходе проверки, при себе у мужчин был шприц и сверток с веществом со специфическим запахом.
На место происшествия по сигналу сотрудников вневедомственной охраны прибыли полицейские. Обнаруженное вещество направлено на экспертизу, показавшую, что изъятое является маслом каннабиса общим весом свыше 38 граммов.
В отделе полиции установлено, что задержанные, местные жители в возрасте 40 и 44 лет, ранее уже привлекались к уголовной ответственности за наркотические и
По факту незаконного приобретения, хранения, перевозки наркотических средств возбуждено уголовное дело.