Ссора между жителями Ермаковского района закончилась стрельбой

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства конфликта между жителями Ермаковского района, который закончился стрельбой. Инцидент произошел 25 февраля.

По данным ведомства, 66-летний мужчина поругался со своим 36-летним знакомым. В ходе ссоры пенсионер достал гладкоствольное охотничье ружье и выстрелил в оппонента. Пострадавшего доставили в больницу с ранением.

На место выехали сотрудники полиции. Правоохранители задержали пенсионера и изъяли у него оружие. Выяснилось, что ружье нигде не регистрировалось.

Заведено уголовное дело по статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Полицейские выясняют, как в распоряжении пенсионера оказалось незарегистрированное охотничье ружье.