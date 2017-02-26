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09:23 (мск), источник: VLADNEWS

В центре Владивостока пьяный водитель серьезно сбил пешехода

Потерпевший с травмой головы был госпитализирован.

В полицию поступило сообщение о том, что в районе дома № 3 по улице Суханова во Владивостоке водитель автомашины Тойота Приус совершил наезд на пешехода, сообщает РИА VladNews со ссылкой на пресс-службу УМВД Приморья.

На место происшествия прибыли сотрудники полиции и бригада медиков.

Установлено, что 39-летний пешеход переходил проезжую часть в неустановленном для перехода месте. Потерпевший с травмой головы госпитализирован.

От прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения 36-летний водитель отказался. В отношении него составлены административные материалы по ч.1 ст. 12.26 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

По факту ДТП сотрудниками полиции проводится проверка. Устанавливаются обстоятельства происшествия.

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