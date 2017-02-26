В центре Новосибирска ранили молодого человека

В центре Новосибирска сегодня, 26 февраля в 6 утра в одном из кафе мужчина устроил стрельбу и ранил парня. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали, что из больницы в полицию поступил вызов о том, что к ним поступил молодой человек 1998 года рождения с травмой головы. Оказалось, что его ранили в голову сегодня рано утром у ресторана быстрого питания KFC на площади Ленина.

Предполагается, что потерпевшего ранили выстрелом из травматического пистолета. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность злоумышленника.