Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пользу фитнес-приложений поставили под сомнение
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Андрей Макаревич не хочет оплачивать дочери выпускной
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Великая спортсменка продает олимпийские медали с аукциона
В Москве машина повисла между 9 и 8 этажами
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
1275-летие Солнца нации
16Скончался Виталий Чуркин
11:11 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В центре Новосибирска ранили молодого человека

Неизвестный устроил стрельбу в одном из заведений быстрого питания мегаполиса.

В центре Новосибирска сегодня, 26 февраля в 6 утра в одном из кафе мужчина устроил стрельбу и ранил парня. Об этом сообщают в группе «АСТ-54» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Новосибирской области.

Очевидцы рассказали, что из больницы в полицию поступил вызов о том, что к ним поступил молодой человек 1998 года рождения с травмой головы. Оказалось, что его ранили в голову сегодня рано утром у ресторана быстрого питания KFC на площади Ленина.

Предполагается, что потерпевшего ранили выстрелом из травматического пистолета. Сейчас сотрудники правоохранительных органов выясняют все обстоятельства происшествия и устанавливают личность злоумышленника.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Три простых рецепта вкусных блинов на Масленицу
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Десятки человек пострадали при наезде машины в Новом Орлеане
Власти Малайзии рассказали о результатах вскрытия Ким Чен Нама
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
Де Мистура: теракт в Хомсе — попытка сорвать мирные переговоры
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
8 способов поклеить обои иначе
В России упростят механизм сдачи квартир
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь