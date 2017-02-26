Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Смайлики могут многое рассказать о личности
Активисты из РФ требуют завести уголовное дело за вопрос Путину
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Анна Семенович планирует усыновить ребенка
Пелагея вышла на сцену через месяц после родов (видео)
В Москве продается самая маленькая квартира в России
Маткапиталом разрешат гасить ипотечные платежи
В ДТП погиб украинский радикал Лященко - СМИ
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
12:25 (мск), источник: Volga News

Тольяттинские полицейские разыскали 16-летнюю девушку, ушедшую из дома неделю назад

Сотрудники отдела полиции № 21 Управления МВД России по г. Тольятти разыскали девушку 2001 г.р., которая 17 февраля ушла из дома, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сразу после того, как заявители обратились за помощью, правоохранители приступили к поискам. На розыск девушки был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, отрабатывались возможные места ее нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропала несовершеннолетняя, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушки была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных мероприятий полицейские установили, что все это время разыскиваемая находилась на съемной квартире в Тольятти со своим 19-летним знакомым.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Убийцам полковника Гошта вынесли приговор
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД России прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
В Москве продается самая маленькая квартира в России
В России на 3D-принтере напечатали первый дом
Путин поручил очистить Москву от пятиэтажек
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь