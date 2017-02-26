Тольяттинские полицейские разыскали 16-летнюю девушку, ушедшую из дома неделю назад

Сразу после того, как заявители обратились за помощью, правоохранители приступили к поискам. На розыск девушки был ориентирован весь личный состав территориального органа внутренних дел. Полицейские установили и опросили друзей и знакомых пропавшей, отрабатывались возможные места ее нахождения. Сотрудники органов внутренних дел осматривали чердаки и подвалы жилого сектора в районе, где пропала несовершеннолетняя, отрабатывали крупные торговые центры и развлекательные учреждения. Ориентировка с приметами девушки была направлена в другие территориальные органы внутренних дел.

В ходе организованных мероприятий полицейские установили, что все это время разыскиваемая находилась на съемной квартире в Тольятти со своим 19-летним знакомым.

Правоохранители продолжают устанавливать все обстоятельства случившегося.