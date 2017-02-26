В Новосибирской области нетрезвый мужчина чуть не откусил соседу нос

В Новосибирской области житель села Усть-Тарка в ходе ссоры и потасовки чуть не откусил нос своему соседу. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

В четверг, 23 февраля пострадавший с супругой шли домой и повстречали своего соседа с приятелями. Между мужчинами завязалась ссора, перешедшая в драку. В процессе потасовки агрессивный односельчанин в состоянии алкогольного опьянения вцепился в нос потерпевшего.