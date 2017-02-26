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11:10 (мск), источник: АиФ Новосибирск

В Новосибирской области нетрезвый мужчина чуть не откусил соседу нос

Инцидент произошел в селе Усть-Тарка Усть-Таркского района Новосибирской области.

В Новосибирской области житель села Усть-Тарка в ходе ссоры и потасовки чуть не откусил нос своему соседу. Об этом сообщает группа «АСТ-54».

В четверг, 23 февраля пострадавший с супругой шли домой и повстречали своего соседа с приятелями. Между мужчинами завязалась ссора, перешедшая в драку. В процессе потасовки агрессивный односельчанин в состоянии алкогольного опьянения вцепился в нос потерпевшего.

После происшествия пострадавшему наложили швы в трех местах, чтобы пришить нос. Супруга пострадавшего сообщает, что у соседа явно людоедские наклонности, и мужчина уже не в первый раз проявил агрессию таким способом. Кроме того, он постоянно угрожает жителям села расправой. При этом правоохранительные органы несколько раз отправляли мужчину в тюрьму за подобные проступки, а одной жительнице села он однажды полностью откусил нос.

Сейчас правоохранители заинтересовались инцидентом, проводится проверка и уже назначена экспертиза.

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