В Новосибирской области нетрезвый мужчина чуть не откусил соседу нос
Инцидент произошел в селе
Инцидент произошел в селе
В Новосибирской области житель села
В четверг, 23 февраля пострадавший с супругой шли домой и повстречали своего соседа с приятелями. Между мужчинами завязалась ссора, перешедшая в драку. В процессе потасовки агрессивный односельчанин в состоянии алкогольного опьянения вцепился в нос потерпевшего.
После происшествия пострадавшему наложили швы в трех местах, чтобы пришить нос. Супруга пострадавшего сообщает, что у соседа явно людоедские наклонности, и мужчина уже не в первый раз проявил агрессию таким способом. Кроме того, он постоянно угрожает жителям села расправой. При этом правоохранительные органы несколько раз отправляли мужчину в тюрьму за подобные проступки, а одной жительнице села он однажды полностью откусил нос.
Сейчас правоохранители заинтересовались инцидентом, проводится проверка и уже назначена экспертиза.