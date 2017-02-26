Девушка-водитель погибла в столкновении иномарок на трассе Южного Урала

Жительница Свердловской области за рулём иномарки погибла столкновении с другим авто на трассе в Каслинском районе Челябинской области, сообщают в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Аварию на 1-м километре дороги из Тюбука в Кыштым зафиксировали около 18 часов 25 февраля. По данным полицейских, 27-летний житель Челябинска на Audi A4 выехал на встречную полосу, по которой в это время двигался Hyundai Accent под управлением 21-летней девушки. От полученных при ударе травм водитель второго авто скончалась на месте. Сейчас стражи порядка устанавливают все причины случившегося.