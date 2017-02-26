В аэропорту Новосибирска из-за неисправности задержали вылет Boeing 737

«Плановое время вылета рейса из аэропорта Толмачево было на 09.20 (05.20) мск. Но из-за технической неисправности вылет задержан…», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на рейс зарегистрирован 191 пассажир из них 11 детей. В настоящее время пассажирам предоставлены прохладительные напитки, организована работа представителей авиакомпании. Возможно за пассажирами авиакомпания направит резервный борт.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что у судна обнаружена техническая неисправность закрылок.