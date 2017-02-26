В аэропорту Новосибирска из-за неисправности задержали вылет Boeing 737
КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости, Светлана Белькович. Boeing 737 авиакомпании «Россия» не смог вылететь в назначенное время из Новосибирска в Сочи
КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости, Светлана Белькович. Boeing 737 авиакомпании «Россия» не смог вылететь в назначенное время из Новосибирска в Сочи
«Плановое время вылета рейса из аэропорта Толмачево было на 09.20 (05.20) мск. Но
По ее словам, на рейс зарегистрирован 191 пассажир из них 11 детей. В настоящее время пассажирам предоставлены прохладительные напитки, организована работа представителей авиакомпании. Возможно за пассажирами авиакомпания направит резервный борт.
Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что у судна обнаружена техническая неисправность закрылок.