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11:08 (мск), источник: РИА Новости

В аэропорту Новосибирска из-за неисправности задержали вылет Boeing 737

КРАСНОЯРСК, 26 фев — РИА Новости, Светлана Белькович. Boeing 737 авиакомпании «Россия» не смог вылететь в назначенное время из Новосибирска в Сочи из-за технической неисправности борта, сообщила РИА Новости официальный представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

Источник: РИА Новости

«Плановое время вылета рейса из аэропорта Толмачево было на 09.20 (05.20) мск. Но из-за технической неисправности вылет задержан…», — сказала собеседница агентства.

По ее словам, на рейс зарегистрирован 191 пассажир из них 11 детей. В настоящее время пассажирам предоставлены прохладительные напитки, организована работа представителей авиакомпании. Возможно за пассажирами авиакомпания направит резервный борт.

Источник в экстренных службах региона сообщил РИА Новости, что у судна обнаружена техническая неисправность закрылок.

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