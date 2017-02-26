На трассе Пермь-Екатеринбург из-за снегопада произошла смертельная авария
После столкновения ВАЗа с грузовиком один человек погиб, один в больнице в тяжёлом состоянии.
После столкновения ВАЗа с грузовиком один человек погиб, один в больнице в тяжёлом состоянии.
Авария со смертельным исходом произошла 25 февраля на трассе
ВАЗ от сильных ударов буквально разорвало на части. 56-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии. Водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу.
В полиции уточняют, что видимость в момент аварии была ниже 300 метров.