На трассе Пермь-Екатеринбург из-за снегопада произошла смертельная авария

Авария со смертельным исходом произошла 25 февраля на трассе Пермь-Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области, около 16 часов на 183 км трассы ВАЗ-2115 пытался совершить обгон. Легковушка выехала на встречную полосу в условиях плохой видимости — шёл сильный снегопад. Совершая манёвр «пятнадцатая» врезалась в грузовик «ДАФ». От удара её отбросила на «Фольцваген», который также шёл по встречной полосе.

ВАЗ от сильных ударов буквально разорвало на части. 56-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии. Водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

В полиции уточняют, что видимость в момент аварии была ниже 300 метров.