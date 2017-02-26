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11:05 (мск), источник: АиФ Прикамье

На трассе Пермь-Екатеринбург из-за снегопада произошла смертельная авария

После столкновения ВАЗа с грузовиком один человек погиб, один в больнице в тяжёлом состоянии.

Авария со смертельным исходом произошла 25 февраля на трассе Пермь-Екатеринбург. Как сообщает пресс-служба УГИБДД Свердловской области, около 16 часов на 183 км трассы ВАЗ-2115 пытался совершить обгон. Легковушка выехала на встречную полосу в условиях плохой видимости — шёл сильный снегопад. Совершая манёвр «пятнадцатая» врезалась в грузовик «ДАФ». От удара её отбросила на «Фольцваген», который также шёл по встречной полосе.

ВАЗ от сильных ударов буквально разорвало на части. 56-летний пассажир легкового автомобиля погиб на месте аварии. Водителя в тяжёлом состоянии увезли в больницу.

В полиции уточняют, что видимость в момент аварии была ниже 300 метров.

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