Во дворе на улице Победы женщина с ножом собиралась убить своего мужа

На днях самарские полицейские задержали 37-летнюю женщину. Ее заподозрили в том, что в ходе ссоры со своим мужем высказала в его адрес угрозу убийством, сообщает ГУ МВД Самарской области. Инцидент происходил во дворе дома, расположенного на улице Победы. Согласно предварительной версии стражей правопорядка, во время конфликта подозреваемая, держа в руках нож, пригрозила потерпевшему расправой. Учитывая обстоятельства, мужчина воспринял угрозу реально и обратился за помощью в полицию.

В настоящее время по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 119 Уголовного кодекса Российской Федерации «Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью», возбуждено уголовное дело. Стражи правопорядка продолжают выяснять все детали случившегося. Ведется следствие.