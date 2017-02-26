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12:45 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области мужчина хотел продать 2 тонны метанола

На подозреваемого возбуждено уголовное дело.

На днях сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 48-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.

В ходе проверки выяснилось, что в одном из помещений, расположенных на улице Ново-Самарской, сотрудники полиции обнаружили емкости с жидкостью. Результаты проведенной криминалистической экспертизы находки показали, что масса изъятого составляет 2 тонны. При этом концентрация метанола в жидкости равна 100%.

По данным оперативников, подозреваемый — безработный местный житель, незаконно приобрел метиловый спирт с целью дальнейшей реализации. Незаконный товар изъят и доставлен в спецпомещение для хранения вещественных доказательств по уголовным делам.

В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.

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