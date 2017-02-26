В Самарской области мужчина хотел продать 2 тонны метанола
На подозреваемого возбуждено уголовное дело.
На подозреваемого возбуждено уголовное дело.
На днях сотрудники группы экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД по Жигулевску получили оперативную информацию о том, что 48-летний местный житель может быть причастен к незаконному обороту сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта.
В ходе проверки выяснилось, что в одном из помещений, расположенных на улице
По данным оперативников, подозреваемый — безработный местный житель, незаконно приобрел метиловый спирт с целью дальнейшей реализации. Незаконный товар изъят и доставлен в спецпомещение для хранения вещественных доказательств по уголовным делам.
В настоящее время отделением дознания Отдела МВД России по Жигулевску возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 234 «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта» Уголовного кодекса Российской Федерации. Расследование продолжается.