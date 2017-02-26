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13:00 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре горели квартира на Московском шоссе и автомобиль

По фактам проишествий сейчас проводятся проверки.

24 февраля, в пятницу, в областной столице были зафиксированы несколько пожаров. В 9−54 на 18 километре Московского шоссе загорелись вещи в квартире одного из домов. Площадь возгорания составила 5 кв. метров. По данным ГУ МЧС Самарской области, на месте работали 5 человек личного состава и 1 единицах техника.

Ведомство также сообщает, что в 15−05 на Осетинской полыхал автомобиль. Там трудились 8 огнеборцев и две технические единицы. По фактам происшествий проводятся проверки. Устанавливаются причины возгораний и ущерб от них.

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