ГИБДД сообщает подробности о пострадавших в странном ДТП на Лиговском

Напомним, 25 февраля в 20:25 на Лиговском проспекте, 47, мужчина 1976 года рождения на автомобиле «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар.

Пострадавшие — три пешехода и сам водитель. Девушка 1993 года рождения (23−24 года) получила лёгкие травмы, девушка 1990 года рождения (26−27 лет) — тяжёлые. Водитель и 28-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.