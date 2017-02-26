ГИБДД сообщает подробности о пострадавших в странном ДТП на Лиговском

Напомним, 25 февраля в 20:25 на Лиговском проспекте, 47, мужчина 1976 года рождения на автомобиле «Форд Эскейп» столкнулся с припаркованным автомобилем и выехал на тротуар.
Пострадавшие — три пешехода и сам водитель. Девушка 1993 года рождения (23−24 года) получила лёгкие травмы, девушка 1990 года рождения (26−27 лет) — тяжёлые. Водитель и 28-летняя женщина госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.
По факту ДТП проводится проверка.
По словам очевидцев в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», водитель был в машине с ребёнком и, возможно, с женой. Похоже, что ему стало плохо, по крайней мере, вёл он себя странно.
Как говорят, он ждал вместе с другими автомобилистами зелёного света и неожиданно (когда все ещё стояли) резко поехал вправо, в сторону тротуара. Врезавшись в дом, он якобы продолжал жать на газ — когда машина уже прижала девушку. Однако пострадал он, видимо, в большей степени от побоев: рассказывают, что очевидцы вытащили его из-за руля и избили.