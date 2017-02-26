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11:41 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

Неизвестный водитель сбил 21-летнюю девушку и скрылся в Центральном районе Волгограда

Ночью 26 февраля неизвестный водитель сбил молодую девушку и скрылся с места происшествия в Центральном районе. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 00:20, неизвестный водитель на автомобиле ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Глазкова в центр города. На пересечении с Бакинской на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 21-летнюю девушку. После случившегося виновник ДТП скрылся.

В результате аварии пострадавшая с травмой обратилась за помощью в больницу.

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