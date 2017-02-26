Неизвестный водитель сбил 21-летнюю девушку и скрылся в Центральном районе Волгограда
Ночью 26 февраля неизвестный водитель сбил молодую девушку и скрылся с места происшествия в Центральном районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Ночью 26 февраля неизвестный водитель сбил молодую девушку и скрылся с места происшествия в Центральном районе. Об этом ВДТВ рассказали в
Инцидент произошел в 00:20, неизвестный водитель на автомобиле ехал по проспекту Ленина со стороны улицы Глазкова в центр города. На пересечении с Бакинской на нерегулируемом пешеходном переходе он сбил 21-летнюю девушку. После случившегося виновник ДТП скрылся.
В результате аварии пострадавшая с травмой обратилась за помощью в больницу.