В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо
Тяжелые травмы получил 14-летний спортсмен из Свердловской области, выступавший 25 февраля на соревнованиях по боевым искусствам в Купчино (Фрунзенский район Петербурга).
Тяжелые травмы получил 14-летний спортсмен из Свердловской области, выступавший 25 февраля на соревнованиях по боевым искусствам в Купчино (Фрунзенский район Петербурга).
Как стало известно «Фонтанке», в субботу утром в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова привезли восьмиклассника, участвовавшего в соревнованиях по тхэквондо в петербургском клубе «Комета» на Загребском бульваре.
По данным «Фонтанки», его госпитализировали с травмами живота и селезенки. Состояние оценивается медиками как тяжелое.
Материал проверки находится в 7 отделе полиции Фрунзенского района. По предварительной информации, свои пояснения уже дал тренер подростка — Морозов.
Ведется проверка.