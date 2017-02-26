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10:39 (мск), источник: Фонтанка

В Петербурге юного спортсмена покалечили на соревнованиях по тхэквондо

Тяжелые травмы получил 14-летний спортсмен из Свердловской области, выступавший 25 февраля на соревнованиях по боевым искусствам в Купчино (Фрунзенский район Петербурга).

Как стало известно «Фонтанке», в субботу утром в Детскую городскую больницу № 5 имени Филатова привезли восьмиклассника, участвовавшего в соревнованиях по тхэквондо в петербургском клубе «Комета» на Загребском бульваре.

По данным «Фонтанки», его госпитализировали с травмами живота и селезенки. Состояние оценивается медиками как тяжелое.

Материал проверки находится в 7 отделе полиции Фрунзенского района. По предварительной информации, свои пояснения уже дал тренер подростка — Морозов.

Ведется проверка.

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