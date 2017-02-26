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11:01 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Кунгуре мужчина упал с балкона 4 этажа на козырёк магазина

Пострадавшего доставали спасатели.

Житель Кунгура упал с балкона 4 этажа на козырёк магазина. Вызов поступил врачам «Скорой помощи», но спустить пострадавшего сами медики не смогли и вызвали спасателей.

Звонок в городскую службу спасения поступил около полуночи.

«По приезду на место спасатели ГОР 2 с помощью лестницы проникли на крышу магазина, оказали мужчине первую помощь и, переложив его на ковшовые носилки, транспортировали через квартиру на втором этаже до кареты «Скорой помощи», — сообщили в Кунгурской городской службе спасения.

46-летнего мужчину увезли в Кунгурскую горбольницу.

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