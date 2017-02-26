В Воронеже пассажирка «ВАЗа» умерла в больнице после ДТП с Kia

Три человека пострадали в ДТП с автомобилями «ВАЗ-2105» и Kia Rio в субботу, 25 февраля. Пассажирка «пятерки», 48-летняя жительница Воронежа, умерла в больнице. Получили травмы водитель «ВАЗа» и пассажир Kia — двухлетний ребенок, сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

Водитель «ВАЗа», 21-летний воронежец, ехал по улице Волгоградская со стороны улицы Просторная в направлении Димитрова. Автомобилист выехал на встречную полосу и врезался в иномарку Kia у дома № 40 на улице Волгоградская около 18:10. За рулем иномарки был 28-летний воронежец.

Полицейские проводят проверку по факту ДТП. Стражи порядка устанавливают причины и обстоятельства аварии.