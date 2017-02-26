В Нижегородской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода

24 февраля в 20:20 на улице Трудовая 50-летний водитель со стажем вождения 25 лет на автомобиле Мазда совершил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части. От полученных травм пешеход скончался.

Известно, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.