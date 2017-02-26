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14:15 (мск), источник: Ньюс-НН.ру

В Нижегородской области пьяный водитель насмерть сбил пешехода

В городе Навашино Нижегородской области водитель насмерть сбил человека. Происшествие случилось в темное время суток. Об этом сообщает УГИБДД по Нижегородской области.

24 февраля в 20:20 на улице Трудовая 50-летний водитель со стажем вождения 25 лет на автомобиле Мазда совершил наезд на пешехода, идущего по краю проезжей части. От полученных травм пешеход скончался.

Известно, что водитель находился за рулем автомобиля в состоянии алкогольного опьянения.

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