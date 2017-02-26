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11:21 (мск), источник: РИА Новости

СК возбудил дело после убийства женщины на востоке Москвы

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства женщины в квартире на востоке Москвы, сообщила старший помощник руководителя столичного главка СК по взаимодействию со СМИ Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что правоохранители в субботу обнаружили в квартире в Москве тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, мужчина 1984 года рождения произвел выстрел в свою сожительницу 1989 года рождения в квартире одного из жилых домов по улице Просторная, после чего покончил жизнь самоубийством. Кроме того, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с оружием.

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