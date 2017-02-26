СК возбудил дело после убийства женщины на востоке Москвы

Ранее сообщалось, что правоохранители в субботу обнаружили в квартире в Москве тела мужчины и женщины с огнестрельными ранениями.

«Следственными органами ГСУ СК РФ по городу Москве по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 105 УК РФ (убийство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что, по версии следствия, мужчина 1984 года рождения произвел выстрел в свою сожительницу 1989 года рождения в квартире одного из жилых домов по улице Просторная, после чего покончил жизнь самоубийством. Кроме того, следствие рассматривает версию неосторожного обращения с оружием.