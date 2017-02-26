В Самаре на остановке общественного транспорта уголовник забил насмерть женщину
Трагедия развернулась на пересечении Советской Армии и Дыбенко.
Трагедия развернулась на пересечении Советской Армии и Дыбенко.
В Самаре полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает
Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина избил свою знакомую
Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Регистрации на территории Самарской области мужчина не имеет. Сейчас он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.