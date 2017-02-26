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13:04 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре на остановке общественного транспорта уголовник забил насмерть женщину

Трагедия развернулась на пересечении Советской Армии и Дыбенко.

В Самаре полиция задержала 48-летнего мужчину, подозреваемого в нападении на 37-летнюю местную жительницу. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта на пересечении улиц Дыбенко и Советской Армии. Неоднократно судимый мужчина избил свою знакомую из-за конфликта. Пострадавшая попала в больницу с травмами головы, но врачам спасти ее не удалось.

Правоохранители задержали подозреваемого по горячим следам. Регистрации на территории Самарской области мужчина не имеет. Сейчас он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть.

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