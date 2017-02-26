16 человек эвакуировали из горящего дома в Волгоградской области
Серьезный пожар, при котором пришло эвакуировать более десятка человек, произошел ночью 26 февраля в жилом доме в Урюпинске. Об этом ВДТВ рассказали в
Серьезный пожар, при котором пришло эвакуировать более десятка человек, произошел ночью 26 февраля в жилом доме в Урюпинске. Об этом ВДТВ рассказали в
Сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Чапаева диспетчеру спасательной службы поступило в 02:20. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в двухэтажном здании на лестничной площадке горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Специалисты, оценив ситуацию, приняли решение эвакуировать жильцов. Так, временно покинуть дом пришлось 16 волгоградцам.
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