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11:30 (мск), источник: Волгоградское деловое телевидение

16 человек эвакуировали из горящего дома в Волгоградской области

Серьезный пожар, при котором пришло эвакуировать более десятка человек, произошел ночью 26 февраля в жилом доме в Урюпинске. Об этом ВДТВ рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Сообщение о возгорании жилого дома, расположенного на улице Чапаева диспетчеру спасательной службы поступило в 02:20. Прибывшие по адресу пожарные расчеты обнаружили, что в двухэтажном здании на лестничной площадке горят домашние вещи. Общая площадь возгорания составила 10 квадратных метров. Специалисты, оценив ситуацию, приняли решение эвакуировать жильцов. Так, временно покинуть дом пришлось 16 волгоградцам.

В пресс-службе МЧС уточнили, что при пожаре никто не пострадал. По словам специалистов, причиной возгорания стало неосторожное обращение с огнем.

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