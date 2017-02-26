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11:54 (мск), источник: РБК

Ильдар Дадин вышел на свободу

Администрация колонии в Рубцовске Алтайского края выполнила решение Верховного суда от 22 февраля и выпустила на свободу активиста Ильдара Дадина. Он был первым осужденным по статье о неоднократных нарушениях на митингах.

Осужденный по статье о неоднократных нарушениях на митингах Ильдар Дадин, приговор в отношении которого Верховный суд отменил 22 февраля, освобожден из колонии № 5 города Рубцовска Алтайского края в воскресенье, 26 февраля, сообщает «Новая газета». Корреспондент издания Екатерина Фомина, находящаяся на месте событий, разместила в своем Twitter фотографию встречи Дадина с родственниками, журналистами и активистами, которые дежурили у ворот колонии.

Несмотря на то, что Верховный суд постановил освободить Дадина еще в среду, 22 февраля, на протяжении нескольких дней активиста не освобождали, поскольку в колонию не поступили документы из суда.

Накануне жена Дадина Анастасия Зотова направила жалобу в прокуратуру Рубцовска (Алтайский край) с просьбой проверить, не утерян ли документ о его освобождении, так как все возможные сроки доставки уже прошли. По словам Зотовой, адвокаты Дадина подали также жалобы во ФСИН, Генпрокуратуру и Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в связи с тем, что администрация колонии продолжает удерживать ее мужа, которого Верховный суд признал невиновным.

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Утром 26 февраля к зданию колонии прибыл автомобиль спецсвязи. Как рассказал корреспондент телеканала «Дождь», начальник колонии уже передал, что сотрудники спецсвязи привезли постановление Верховного суда России об освобождении активиста.

Ранее адвокат Ксения Костромина рассказала, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял жалобу адвокатов Дадина и направил в правительство России запрос с требованием объяснить причину удержания его в колонии. Как рассказал РБК адвокат Дадина Алексей Липцер, активист может быть освобожден в четверг, 23 февраля. По его словам, постановление суда об его освобождении было уже направлено в алтайскую исправительную колонию № 5 курьерской службой.

Приговор Дадину отправили на пересмотр по постановлению Конституционного суда, который рассмотрел дело. Суд нашел противоречия в трактовке статьи о нарушениях на митингах. Он отметил, что привлекать к ответственности людей за принятие участия в мирных акциях нельзя. «Введение уголовной ответственности за нарушения на митингах допустимо, если оно эквивалентно характеру и степени общественной опасности», — отметили в Конституционном суде. Он постановил, что другое трактование статьи нарушает конституционные права граждан России.

В день вынесения решения Верховного суда замдиректора ФСИН России Валерий Максименко заявил, что для освобождения Дадина документы должно официально прийти во ФСИН.

Как только мы получим документ, он будет освобожден. Для нас важен документ, и, так как это дело резонансное, я думаю, документ не будут пересылать почтой и он не будет идти долго
Валерий МаксименкоЗамдиректора ФСИН России

Адвокат Алексей Липцер предположил тогда, что его клиент выйдет на свободу 23 февраля, в четверг. «В суде мне сообщили, что сегодня в колонию курьерской службой отправят заверенное постановление с печатью и уже завтра оно поступит к ним, следовательно, завтра Дадин будет на свободе. Жена сейчас собирается вылететь к нему», — рассказал он РБК.

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Ильдар Дадин стал первым россиянином, которого осудили по ст. 212.1 УК России после внесения в нее поправок летом 2014 года. Ответственность по статье наступает, в случае если гражданин был более двух раз в течение полугода привлечен к административной ответственности за нарушения при проведении массовых мероприятий (ст. 20.2 КоАП РФ). Наказание предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.

Суд вынес Дадину приговор в декабре 2015 года и назначил наказание в виде трех лет лишения свободы. В марте 2016 года Мосгорсуд смягчил приговор до двух с половиной лет.

Комментарии
12
Петрова Оксана
либерастические сми пи до рку окаянного в ранг мучеников хотят ввести . Не получится ! Здесь Русь Святая - здесь шельму сердцем видят !!!
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Падший Ангел
Заранее желаю всем сквернословам, в его адрес, (а они обязательно появятся) попариться, твм хотя б денечек.
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Петрова Оксана
не твм, а там - сексуальное ты меньшинство .
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Верховный суд постановил освободить Ильдара Дадина из колонии
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