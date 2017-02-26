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12:17 (мск), источник: АиФ Калининград

13 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Калининграде

13 человек эвакуировали из горящего жилого дома в Центральном районе Калининграда, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

Сообщение о возгорании в трехкомнатной квартире на четвертом этаже пятиэтажного жилого дома по ул. Сафонова поступило на пульт в 01:40 часов 26 февраля. Одна из комнат размером 3Х4 метра выгорела полностью, остальные были закопчены.

Пожарные вывели из дома 13 жильцов, но без пострадавших обойтись не удалось. На месте происшествия работали 12 человек и 3 единицы техники.

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