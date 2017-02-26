В Воронеже возбудили уголовное дело после падения козырька на пенсионерку.

Следователи возбудили уголовное дело после падения козырька подъезда на 75-летнюю женщину, сообщила пресс-служба СУ СКР по региону в воскресенье, 26 февраля. Снег обрушился на козырек подъезда, который придавил пенсионерку. Эксперты квалифицировали травмы женщины как тяжкий вред здоровью.

Пенсионерка пострадала из-за некачественной очистки от снега крыши дома № 11 на улице Ворошилова, добавила пресс-служба регионального управления СКР. Дело возбуждено по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью человека).

Следователи задержали директора управляющей компании по подозрению в совершении этого преступления. С ним проводят следственные действия, в ближайшее время главе компании изберут меру пресечения. Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, жильцов дома и медиков.

Козырек рухнул на пенсионерку около 16:03 вторника, 21 февраля. Прохожие помогли пожилой женщине выбраться. Женщина попала в больницу с травмой ноги.

Контекст

Снег и лед на крышах зданий не в первый раз за неделю становился причиной ЧП в Воронеже. В среду, 22 февраля, глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса. Женщина потеряла сознание. Через два часа ледяная глыба упала на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января. Об этом сообщили в системе 112 со ссылкой на очевидцев. В пресс-службе полиции уточнили, что пострадали двое, обоих госпитализировали.

В понедельник, 20 февраля, лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской. Ребенок не пострадал только потому, что коляска погасила удар. Аналогичный случай произошел во вторник, 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, молодая женщина отделалась ссадиной на щеке.