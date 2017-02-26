В Воронеже возбудили уголовное дело после падения козырька на пенсионерку
В Воронеже возбудили уголовное дело после падения козырька на пенсионерку.
В Воронеже возбудили уголовное дело после падения козырька на пенсионерку.
Следователи возбудили уголовное дело после падения козырька подъезда на 75-летнюю женщину, сообщила
Пенсионерка пострадала
Следователи задержали директора управляющей компании по подозрению в совершении этого преступления. С ним проводят следственные действия, в ближайшее время главе компании изберут меру пресечения. Сотрудники СКР осмотрели место происшествия, допросили очевидцев, жильцов дома и медиков.
Козырек рухнул на пенсионерку около 16:03 вторника, 21 февраля. Прохожие помогли пожилой женщине выбраться. Женщина попала в больницу с травмой ноги.
Контекст
Снег и лед на крышах зданий не в первый раз за неделю становился причиной ЧП в Воронеже. В среду, 22 февраля, глыба льда упала на пенсионерку возле дома № 37 на улице Фридриха Энгельса. Женщина потеряла сознание. Через два часа ледяная глыба упала на 24-летнего парня на остановке «Луч» на улице 9 Января. Об этом сообщили в системе 112 со ссылкой на очевидцев. В
В понедельник, 20 февраля, лед проломил козырек аптеки и засыпал женщину. В этот же день наледь рухнула на женщину с коляской. Ребенок не пострадал только потому, что коляска погасила удар. Аналогичный случай произошел во вторник, 21 февраля — после падения глыбы льда на улице Плехановская врачи госпитализировали пенсионерку. Пожилая женщина шла с дочерью, которая везла в коляске ребенка. Малыш не пострадал, молодая женщина отделалась ссадиной на щеке.