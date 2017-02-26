Opel сбил двух пешеходов возле краснодарского гипермаркета
Краснодар. 26 фев. — Новая Кубань. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Краснодар. 26 фев. — Новая Кубань. Одна из пострадавших находится в тяжелом состоянии.
Авария произошла в краевой столице 25 февраля в районе гипермаркета «Лента». Около 20:20 две девушки переходили дорогу по пешеходному переходу. В зоне зебры имеется освещение. Следовательно, водитель иномарки видел пешеходов, но не пропустил их.
Opel сбил обеих девушек. По данным ГУ МВД России по Краснодарскому краю, обстоятельства случившегося устанавливаются.