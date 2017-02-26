Появилось видео ДТП в Воронеже: ранены водитель и ребенок, погибла женщина

По данным полиции, столкновение произошло на улице Волгоградской, в районе дома № 40. Около 18.10 автомашина ВАЗ-21053 на скорости врезалась в Киа Рио. Сообщается, что ВАЗ, следовавший от Просторной улицы в сторону Димитрова, вылетел на встречную полосу, где и произошло столкновение с иномаркой.

За рулем отечественного автомобиля был 21-летний молодой человек, также в салоне находились 48-летняя женщина — оба получили серьезные травмы и были госпитализированы спасателями, оперативно прибывшими на место. Кроме этого, в аварии пострадал 2-летний ребенок, находившийся в иномарке.

Видеозапись с места ДТП была опубликована в группе «Служба спасения города Воронежа» в ВКонтакте. На записи видно, как спасатели оказывают помощь пострадавшим, по всей вероятности получившим серьезные травмы головы и спины. К сожалению, одну из пострадавших, 48-летнюю пассажирку ВАЗа, спасти не удалось — женщина была доставлена в больницу, однако вскоре умерла от тяжелых ранений, несовместимых с жизнью.

Что именно стало причиной аварии, пока не сообщается. Сейчас расследованием трагедии занимаются правоохранители.

Напомним, буквально за несколько минут до этого на левом берегу произошла еще одна страшная авария, жертвой которой стал водитель «десятки», врезавшийся в бетономешалку КамАЗ.