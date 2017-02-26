Плотину комратского озера прорвало, целые районы затоплены

Несмотря на предпринятый экстренный сброс воды, часть дамбы обвалилась, потоки воды хлынули в реку Ялпуг.



В настоящий момент на месте происшествия дежурят спасатели УЧС Гагаузии, полицейские и представители Исполнительного комитета.

Силами спасателей и дорожных служб возводятся временные заграждения для воды из мешков с песком.