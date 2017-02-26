Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Сергей Безруков представил новый сериал с собой в главной роли
Пациенты техасской больницы могут подержать в руках свое сердце
Стало известно, как отреагировал Трамп на смерть Чуркина
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подозреваемая в убийстве Ким Чон Нама «думала, что это розыгрыш»Гражданка Индонезии заявила, что ей якобы заплатили 400 малайзийских ринггитов (около 90 долларов США), чтобы она "подшутила над Ким Чон Намом"
Как вырастить из сына эгоиста: вредные советы
10 оскароносных фильмов для просмотра с детьми
Девушку уволили с телевидения за чрезмерную красоту
Известный актер срочно госпитализирован в Москве
«То перегреются, то задохнутся»: эксперт о западных аналогах Т-90
«Стереть с лица земли»: СМИ об ударе РФ по США
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
"Она не найдёт счастья": Фадеев о побеге Максаковой на Украину
Рада: Крым может стать необитаемым полуостровом
Китайцы создали «простой рамный внедорожник» за $12 000
Новый грузовичок марки УАЗ: свежая порция фото
Фоторепортажи
1275-летие Солнца нации
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
10«День без иммигрантов»
16Скончался Виталий Чуркин
12:33 (мск), источник: Actualitati.md

Плотину комратского озера прорвало, целые районы затоплены

Плотина комратского водохранилища не выдержала резко возросшего уровня воды вследствие обильно тающих снегов и выпавших осадков, сообщает портал Gagauzinfo.

Источник: Actualitati.md

Несмотря на предпринятый экстренный сброс воды, часть дамбы обвалилась, потоки воды хлынули в реку Ялпуг.

В настоящий момент на месте происшествия дежурят спасатели УЧС Гагаузии, полицейские и представители Исполнительного комитета.

Силами спасателей и дорожных служб возводятся временные заграждения для воды из мешков с песком.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Плотину комратского озера прорвало, целые районы затоплены
СМИ узнали о планах Японии по совместной деятельности на Курилах
Глава ТПП обозначил отрасли-локомотивы в российской экономике
МИД России прокомментировал теракт в Хомсе
Саманта Пауэр написала статью о Виталии Чуркине
Ильдар Дадин вышел на свободу
СМИ: США могут покинуть Совет ООН по правам человека
ВКС и морская авиация получат около 160 самолетов и вертолетов
Спорт
Пока вы спали: на сбор «Спартака» прибыл Федун О самых интересных событиях, произошедших накануне в российском футболе
Авто
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили Американская организация J.D. Power опубликовала результаты очередного исследования надежности автомобилей
Hi-Tech
Видео: крутые смартфоны, которые здорово подешевели Hi-Tech Mail.Ru расскажет о 10 смартфонах, которые уже успели упасть в цене, но до сих пор работают отлично
Кино
Защитники: 10 российских актеров, которым идет военная форма Выросло целое поколение российских актеров, на которых форменные гимнастерки и кители сидят не хуже, чем на звездах советского военного кино. Предлагаем посмотреть и оценить.
Недвижимость
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Валютным ипотечникам отказали в пересчете кредитов
Летние кафе в Петербурге откроются в мае
Как меньше платить за коммунальные услуги?
Леди
Тест: что вы знаете о знаменитых мужских скульптурах Когда еще, если не в День Защитника Отечества, восхититься мужчинами: их умом, силой и, конечно, красотой.
Дети
Анна Семенович планирует усыновить ребенка Певица рассказала о готовности стать мамой.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь