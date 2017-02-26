Плотину комратского озера прорвало, целые районы затоплены
Плотина комратского водохранилища не выдержала резко возросшего уровня воды вследствие обильно тающих снегов и выпавших осадков, сообщает портал Gagauzinfo.
Плотина комратского водохранилища не выдержала резко возросшего уровня воды вследствие обильно тающих снегов и выпавших осадков, сообщает портал Gagauzinfo.
Несмотря на предпринятый экстренный сброс воды, часть дамбы обвалилась, потоки воды хлынули в реку Ялпуг.
В настоящий момент на месте происшествия дежурят спасатели УЧС Гагаузии, полицейские и представители Исполнительного комитета.
Силами спасателей и дорожных служб возводятся временные заграждения для воды из мешков с песком.