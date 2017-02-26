Юноша впал в кому после катания на ватрушке, привязанной к машине
В Кировском районе Ленинградской области молодой человек угодил под колёса встречной машины, катаясь на ватрушке, сообщает портал 47news.
В Кировском районе Ленинградской области молодой человек угодил под колёса встречной машины, катаясь на ватрушке, сообщает портал 47news.
Информация о ЧП поступила в полицию 25 февраля около 22 часов. Выяснилось, что в садоводстве «Маяк» 19-летний парень катался на ватрушке, привязанной к автомобилю.
По предварительной информации, в
Юноша успел назвать свой возраст и имя, затем потерял сознание. В состоянии комы его доставили в районную больницу.